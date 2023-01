Emporio Armani, la collezione uomo autunno-inverno 2023/2024. FOTO

1/12 Emporio Armani

Librarsi in volo per guardare il mondo da una diversa prospettiva è un sogno profondamente umano. e il volo, nel segno dell’aquila, è anche parte dell’anima di Emporio Armani: per spirito di avventura, per gusto dell’esplorazione che va oltre i confini. così la città si vede dall’alto con i punti nevralgici indicati come su una mappa al centro della quale si muove il logo del marchio

