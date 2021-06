"Classico è un modo appropriato di fare le cose. In questa collezione ho interpretato il concetto con la massima scioltezza, senza eccessi e aspirando solo alla freschezza. Sono felice di proporre questa nuova visione in via Borgonuovo 21, dove tutto è cominciato, dimostrando che il mio è uno stile coerente capace di continue evoluzioni", le parole di Re Giorgio alla presentazione della sua sfilata Uuomo PE2022