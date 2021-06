Milano Fashion Week, l'omaggio di Etro a Franco Battiato

E' un omaggio a Franco Battiato ( LO SPECIALE DEDICATO ) lo show con cui Etro, oggi a Milano, presenta la sua collezione per la prossima estate. Introdotto dalla voce del Maestro, come lo chiama Kean Etro, e accompagnato dalle note di 'L'era del cinghiale bianco', lo show si snoda tra i binari dell'ex Scalo Farini per raccontare un "viaggio dell'anima" che accomuna lo spirito nomade del brand e gli insegnamenti del grande cantautore. Un rapporto iniziato decenni fa, quando Etro con i suoi tessuti realizzò le scenografie per il tour di Mondi Lontanissimi, il cui poster decora da sempre l'ufficio di Kean.

"Franco era appassionato di tessuti antichi e persiani e frequentava il negozio di mia madre, che un giorno – racconta oggi lo stilista - gli disse 'mio figlio è un suo fan, e io le spiegai che il mio era un rapporto diverso, lui per me era un maestro". Da questa ammirazione nasce la nuova collezione, ambientata in uno spazio quasi metafisico, "senza inizio e senza fine, tra fiori di campo, iperico ed erba di San Giovanni", con i modelli che sfilano sui binari in disuso per poi finire nel piccolo campo strappato al cemento. Un viaggio – spiega ancora Kean - sulle orme di Agatha Christie e Bruce Chatwin – per una collezione dallo spirito "agrumato, colorato, vitaminico, energetica e senza regole per tirare fuori quelle vibrazioni di cui parlava Battiato". Ed ecco pigiami in seta stampata, camicie aperte con fili dorati, pantaloni in canvas dagli effetti metallici, shorts e leggings con motivi arcaici, bomber ricamati e abiti con l'albero della vita e metafisici animali del coraggio. Capi che starebbero bene ai Maneskin (I Maneskin sul New York Times: "Possono conquistare il mondo?"), non a caso vestiti Etro: "Ci siamo messi a galoppare in una nuova direzione, una dimensione rock- scherza Kean Etro - metafisica".