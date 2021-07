Re Giorgio compie 87 anni. I look di Armani sul red carpet di Cannes

Nato a Piacenza l'11 luglio 1934, Giorgio Armani ha vestito e continua a vestire le celeb più amate del mondo del cinema e dello spettacolo. Da Claudia Cardinale a Ornella Muti, entrambe a Cannes nel 2003, a Diane Kruger in questa 74ma edizione del Festival, sono in molte le dive che scelgono il suo stile unico e raffinato per calcare i red carpet più prestigiosi. Nella gallery 10 tra gli outfit visti sfilare negli anni sulla Croisette