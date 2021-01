Il messaggio di Armani alle donne. L'intervista a Sky Tg24

Dopo 15 anni Re Giorgio porta la sua Alta Moda a Milano. Nelle sale affrescate di Palazzo Orsini, cuore del suo atelier, presenta una sfilata che è un omaggio alla città. Città che ha contribuito a renderlo grande nel mondo e che con questa collezione condivide l’idea di eleganza, mai supponente né ostentata."Ho voluto avere il rispetto che merita questo lavoro e la destinazione di questo lavoro, cioè le donne, farle sembrare più gentili, e anche più belle". Lo stilista sottolinea inoltre che la sua Alta Moda è un messaggio che manda alle donne, anche a tutte quelle che non possono permettersi di acquistare i suoi abiti, ciò che conta per Armani è che possano verificare quello che è il suo modo di pensare a loro".

"tutto è luce e leggerezza"

Una collezione che rappresenta l’essenza stessa dell’alta moda: l’assoluta libertà di creare, di sperimentare, che per Armani però non sfocia mai nella stravaganza. Colori tenui, ricami preziosi, ma a volte sfumati da un velo per non essere troppo appariscenti. Ogni abito è un sogno, proprio come deve essere l’alta moda. Sete, cachemire, fili di cristalli, velluti, lamè, tulle. Tutto è luce e leggerezza.