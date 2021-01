Alta moda a Parigi, Valentino sfila a Roma. Il servizio di Sky Tg24

Valentino Haute Couture - La collezione

I rituali, il processo, i valori della Couture non hanno tempo. Esaltano l’umano: la mente che pensa, la mano che esegue e nobilita. Attraverso un lavoro che si astrae dal tempo producono oggetti atemporali, plasmati sulla persona. Tempo come codice e valore, da resettare e riprogrammare in una Couture di oggi che attualizza rituali e processi classici in capi pensati per esprimersi e per essere, ciascuno come vuole. Donne, uomini: naturalmente, fluidamente. Un guardaroba che disegna e dischiude possibilità. La verticalità come tensione nella quale ciò che è complesso si risolve in vibrante semplicità. Il tessuto come materia nobilitata dal lavoro della mano, come texture che invita alla scoperta e alla sorpresa. Issate su rialzi infiniti, le silhouette lunghe e asciutte sono accumuli di elementi di una vestizione, strippati di ogni evidente artificio, di stampe e decori, che da vicino si rivelano diversi per come appaiono da lontano. La maglia è tessuto lavorato; la superficie solida brulica di petali, o si smaterializza in piegature di nastri. A parlare sono solo la linea, la grana della stoffa, il colore caldo e freddo, i neutri e i bagliori acrilici. Il preziosismo da apparente si fa silente, intimo, come è intima la semplicità intercambiabile e protettiva dei pezzi. Improvvisi, lampi di daring.

Il codice temporale di una Couture ricodificata

Diventa racconto digitale nella collaborazione con Robert Del Naja: un documento completo, indipendente dallo show, del lungo processo di Atelier. Le informazioni sul making of della collezione, i volti delle maestranze, gli shooting fotografici seriali e in time lapse del work in progress sui busti da sartoria diventano sequenze algoritmiche elaborate e musicate dalla macchina; istruita da Mario Klingemann partner creativo. L’umano nutre il meccanico, il manuale attiva un processo neurale e digitale, nella ricerca di un nuovo umanesimo. Attraverso il filtro sintetico dell’intelligenza artificiale, della Couture emerge l’aspetto emotivo, la celebrazione e valorizzazione della qualità umana: un codice che si rigenera all’infinito rimanendo senza tempo.