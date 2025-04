Secondo quanto riportato dal Mail Online, la modella si sarebbe confidata con un'amica conosciuta in chiesa, dicendole di essere enormemente preoccupata e chiedendole di pregare per il marito

La preoccupazione per la salute di Justin Bieber cresce tra i fan.

Secondo quanto riportato dai media d'oltreoceano, la popstar mangerebbe a malapena e dormirebbe ancora meno, tanto che la moglie Hailey avrebbe chiesto alla famiglia e agli amici più intimi di pregare per lui.

Come sta Justin Bieber?

Justin Bieber, 31 anni, è di recente finito al centro dell'attenzione per via dei suoi strani comportamenti, dalle live improvvisate in cui sembra assumere droghe all'unfollow all'account di Hailey Baldwin, sua moglie e madre di suo figlio.

"Justin è in una spirale", avrebbe detto al Mail Online una donna che sostiene di aver conosciuto Hailey in chiesa. "È maniacale, non dorme, mangia a malapena, manda messaggi frenetici nel cuore della notte. Spesso dice cose senza senso, ma è convinto che lo abbiano. Non si rende conto di aver bisogno di aiuto e tutti quelli che lo circondano sono davvero preoccupati". Sembra che Hailey, che sette mesi fa ha partorito il piccolo Jack, stia cercando aiuto proprio nella fede per aiutare il marito, esploso sulla scena musicale da adolescente e diventato in breve tempo uno dei cantanti più ascoltati di tutti i tempi.

Di soffrire di depressione, del resto, Justin Bieber non ha mai fatto mistero. Tuttavia, sembra che ora le cose siano peggiorati. Nelle ultime settimane il cantante è stato fotografato con abiti bizzarri, ha pubblicato meme criptici che alludono a problemi coniugali e anche condiviso video inquietanti. "Hailey ha chiesto a tutti quelli che la circondano di pregare per lui. Non riesce a tirarlo fuori da questa situazione. Solo Dio può aiutarlo ora", ha rivelato la fonte anomina.