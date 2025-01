Justin Bieber spiega unfollow alla moglie Hailey Biebier su Instagram

“Qualcuno è entrato nel mio account e ha smesso di seguire mia moglie. La questione si sta facendo pericolosa”. In una story Instagram, poi subito rimossa, Justin Bieber ha rotto il silenzio sul misterioso unfollow alla moglie Hailey Baldwin Bieber, che aveva incuriosito il mondo del gossip. I fan hanno subito ipotizzato una crisi matrimoniale della coppia, a maggior ragione in considerazione del recente unfollow del suocero Stephen Baldwin (che, però, non è stato il solo: niente più “segui” anche per l’ex mentore, Usher). La spiegazione, tuttavia, stonava con gli scatti apparsi da poco sul social, che ritraggono i due in vacanza tra le nevi di Aspen, in Colorado, in compagnia di alcuni amici e del figlio Jack Blues, nato lo scorso agosto. Ora, le parole di Bieber lasciano spazio solo all’invasione di un hacker.