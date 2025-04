Justin Bieber lancia una nuova collezione d'abbigliamento e accessori

Da tempo la popstar globale e icona fashion sta sfoggiando in pubblico creazioni non riconducibili a marchi esistenti, che potrebbero essere prototipi della nuova etichetta. La promozione, non convenzionale, anche col supporto della AI

Justin Bieber è una icona fashion, uno sperimentatore, un promotore di tendenze, per tutte queste ragioni i post che stanno popolando i suoi seguitissimi profili social stanno catturando l'attenzione di molti, non solo dei suoi fan.

Siamo alla vigilia del lancio di un nuovo brand di abbigliamento (e accessori)? Sembrerebbe proprio di sì, dal momento che quelle che erano solo voci sulla nascita di un nuovo marchio - sempre più insistenti da inizio anno - si stanno traducendo in post fotografici con dettagli di felpe e immagini in stile catalogo di occhiali da sole, cover per smartphone, etc.

Tutto è colorato e pop, in linea con lo stile unico di Justin Bieber, un punto di riferimento assoluto in fatto di stile urban e oversize.

Sui social il profilo di SKYLRK Justin Bieber sta lavorando da tempo a un nuovo brand di abbigliamento e accessori ma non è interessato, a dispetto di molte altre celebrità col pallino del fashion business, a promuoverlo in maniera tradizionale.

La sua specialità è creare hype, suscitare attesa e clamore senza i mezzi tradizionali.

La popstar, una rinomata icona fashion, ha indossato in pubblico, in alcune occasioni, capi e accessori non riconducibili a un marchio specifico.

Ora che sui social sono comparsi gli inviti a seguire il profilo di SKYLRK (questo, dovrebbe essere il nome del nuovo brand), sappiamo che i pezzi in questione potrebbero essere prototipi del marchio lanciati per incuriosire il pubblico (a proposito: missione riuscita).

In queste ore in cui il profilo ufficiale Instagram di Bieber si è popolato di post e Stories con immagini di capi e prodotti (felpe impacchettate, cover per smartphone dal design bombato etc.) ai fan e agli addetti ai lavori non resta che mettere insieme gli indizi per capire cosa ha intenzione di proporre l'artista sempre più creativo.

La nuova avventura fashion di Justin Bieber Il nome del nuovo brand di Justin Bieber, SKYLRK, nasce da quello dell'alter ego ideato dal cantante del 2018, “Skylark Tylark“.

I fan si aspettano un drop o un lancio di prodotti da un momento all'altro. La strategia di marketing di Bieber, è simile a quella di altri colleghi del mondo della musica (vedi Kanye West, promoter dei prodotti Yeezy prima ancora dell'uscita ufficiale).

L'ultimo segnale social è un video creato con AI dove l'avatar di Bieber raggiunge in monopattino una casa dove ci sono le tracce di Drew House, l'etichetta lanciata in precedenza dal cantante. La casa e il suo contenuto vanno in fumo e Bieber, che i lascia simbolicamente il passato alle spalle, prosegue per la sua strada con quella che è evidentemente sua moglie Hailey che sopraggiunge con un passeggino.

I post stanno aumentando nelle ultime ore, con essi anche i commenti dei fan che fanno tante domande e non stano più nella pelle.

