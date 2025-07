Allarme rosso, in sviluppo il sequel del film con Denzel Washington

A 30 anni di distanza dal primo capitolo di Allarme rosso, il thriller di Tony Scott con Denzel Washington e Gene Hackman uscito nel 1995, il produttore Jerry Bruckheimer ha rivelato in un’intervista a The Rich Eisen Show di aver previsto lo sviluppo di un sequel. “Abbiamo un regista e uno sceneggiatore davvero bravi che in questo momento stanno parlando con la Marina su che cosa sta succedendo sott’acqua”, ha anticipato, senza però identificare i cineasti che sarebbero coinvolti nel progetto. Sull’eventuale coinvolgimento del premio Oscar Denzel Washington, che nel primo capitolo aveva interpretato Ron Hunter, un capitano di corvetta idealista impegnato in un’accesa battaglia per il controllo di un sottomarino nucleare contro il dispotico capitano Frank Ramsey, invece interpretato da Gene Hackman, Bruckheimer ha aggiunto: “Se gli dessimo una buona sceneggiatura, penso che lo farebbe”. Una fonte vicina all’attore ha confermato che una sua eventuale valutazione di partecipazione alla pellicola dipenderà dalla sceneggiatura e ha aggiunto che, tuttavia, non esiste ancora una sceneggiatura definitiva. Se Washington decidesse di far parte del progetto, dovrebbe in ogni caso confrontarsi sullo schermo con un nuovo antagonista. Gene Hackman, infatti, è morto lo scorso febbraio all’età di 95 anni per problemi cardiaci. Anche Tony Scott e Robert Towne, rispettivamente regista e sceneggiatore del primo film, sono scomparsi. “Avevamo Tony Scott, un regista fenomenale”, ha dichiarato Bruckheimer. “Avevamo Quentin Tarantino e Robert Towne, due dei più grandi sceneggiatori e registi, che hanno scritto quel film... Non so se riuscirò mai a replicare quel tipo di scrittura per una pellicola”. Lo sceneggiatore che era comparso nei crediti ufficiali era stato Michael Schiffer, ma in realtà la sceneggiatura era stata sviluppata a lungo da più autori. All’epoca, inoltre, diverse altre star erano state prese in considerazione per i ruoli di protagonista, compresi Warren Beatty, Al Pacino, Tommy Lee Jones e Brad Pitt. La rivista statunitense Variety ha precisato che al momento nessun portavoce di Disney, produttrice di Allarme rosso, ha ancora risposto alle richieste di commento.