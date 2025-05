È uscito il trailer di Highest 2 Lowest, il nuovo film diretto da Spike Lee con protagonista uno dei suoi attori-feticcio, il mitico Denzel Washington.

Una delle coppie più celebri del cinema statunitense torna sul grande schermo in un progetto ad alto tasso di tensione e significato sociale. Stiamo parlando di Spike Lee e Denzel Washington, che rinnovano la loro storica collaborazione con Highest 2 Lowest, un intenso thriller urbano ambientato a New York, che mescola atmosfere cupe, dilemmi morali e una regia d’autore. Il film, prodotto da A24 in collaborazione con Apple Studios, sarà distribuito nei cinema a partire dal 22 agosto 2025 e approderà su Apple TV+ il 5 settembre, subito dopo la sua prima mondiale al Festival di Cannes, in programma entro la fine di maggio.

Un omaggio contemporaneo a Kurosawa tra etica, potere e scelte difficili

Alla base del progetto c’è una reinterpretazione moderna del capolavoro giapponese High and Low di Akira Kurosawa, che a sua volta era stato ispirato dal romanzo The King’s Ransom dello scrittore Ed McBain. Il nuovo adattamento, scritto da William Alan Fox, trasporta il nucleo drammatico dell’opera originale nel cuore pulsante di una New York complessa e divisa, dove un potente uomo d’affari si ritrova a dover decidere se impiegare la propria fortuna per salvare un bambino rapito o per consolidare la propria posizione nell’élite economica della città.

Questa riflessione sul valore della vita umana e sul prezzo della coscienza morale si intreccia con temi attualissimi, come le diseguaglianze sociali, la corruzione sistemica e le dinamiche di potere che regolano il mondo contemporaneo. Il tutto filtrato attraverso lo sguardo di un regista che da sempre mette al centro delle sue opere la questione razziale e la giustizia sociale.



L’influenza di Kurosawa nel cinema di Spike Lee

Non è un mistero che Spike Lee abbia un profondo debito artistico nei confronti del grande maestro giapponese. In occasione del Red Sea Film Festival, il regista ha raccontato quanto sia stato determinante scoprire il cinema internazionale durante il suo percorso di studi. «Una delle cose migliori della scuola di cinema è che scopri il cinema mondiale, non solo Hollywood. Vedere Rashomon di Kurosawa mi ha ispirato a girare She’s Gotta Have It. Da sempre, Kurosawa ha influenzato il mio lavoro», ha dichiarato Lee, sottolineando come l’approccio narrativo e visivo del regista nipponico abbia segnato profondamente la sua visione cinematografica.



Una quinta collaborazione dal sapore epico

Con Highest 2 Lowest, Denzel Washington e Spike Lee raggiungono il traguardo della quinta collaborazione, confermando un’intesa artistica ormai consolidata. “Sono solo felice di essere riuscito a farne cinque”, ha dichiarato Lee con entusiasmo, consapevole del valore e dell’impatto che ogni progetto condiviso con Washington ha avuto sul pubblico e sulla critica. La loro unione creativa ha spesso prodotto opere intense, in grado di indagare l’identità afroamericana con originalità e forza espressiva.



Un cast variegato per un film ad alto impatto

Il film si avvale di un cast ricco e composito che affianca a Washington e A$AP Rocky – qui in uno dei ruoli cinematografici più rilevanti della sua carriera – nomi come Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Dean Winters, John Douglas Thompson e la rapper Ice Spice, al suo debutto in un film di grande distribuzione. Il contributo tecnico è altrettanto rilevante, con la direzione della fotografia affidata a Matthew Libatique, storico collaboratore di Darren Aronofsky, che ha firmato le immagini potenti e contrastate di questa New York violenta e pulsante.

Le riprese si sono svolte interamente nella metropoli americana e si sono concluse nel maggio 2024, restituendo un ritratto urbano crudo ma esteticamente curato, coerente con lo stile visivo distintivo di Spike Lee.

Un’opera che si candida a diventare un evento culturale oltre che cinematografico

Prodotto da A24, Escape Artists, Mandalay Pictures, 40 Acres and a Mule e Filmworks, Highest 2 Lowest è molto più di un thriller d’azione. È una riflessione sociale in forma di racconto teso e coinvolgente, capace di intrecciare emozioni e tematiche complesse in una narrazione visivamente potente. Tutto lascia pensare che questo titolo possa imporsi non solo come uno dei film più attesi della stagione, ma anche come uno dei più significativi nel panorama cinematografico contemporaneo.



