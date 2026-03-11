Jean-Luc Godard, nato a Parigi, classe 1930, è uno degli autori simbolo della Nouvelle Vague, nonché uno dei registi più influenti della sua generazione e della storia del cinema mondiale.

Nato come critico cinematografico, passò dietro la macchina da presa nei tardi anni Cinquanta e continuò a girare fino a poco prima della sua scomparsa, avvenuta nel 2022, dedicandosi allo studio teorico del cinema come mezzo per raccontare la società e le sue dinamiche anche politiche.

Il suo cinema mise in pratica tutto ciò che la Nouvelle Vague professava. I film venivano girati con troupe leggere, si faceva uso della camera a mano.

Le persone erano il soggetto privilegiato. L'immagine era naturale ma il senso dell'opera e i suoi significati venivano suggeriti da diversi espedienti.

Scritte e suoni potevano essere aggiunti per favorire una certa comprensione dell'opera. Il montaggio, concepito in maniera assolutamente anticonvenzionale per i tempi, aveva un ruolo essenziale per dare alla narrazione un ritmo inaspettato.

Godard ha firmato nel 1960 la sua opera seminale, À bout de souffle, Fino all'ultimo respiro. Nel 1963 arriva Il Disprezzo con Brigitte Bardot. Due o Tre Cose Che So di Lei è del 1967. Si salvi chi può (la vita) è del 1980. L'ultimo lavoro è del 2018, Le livre d'image.