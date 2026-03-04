Cosa c'è al cinema a marzo, 20 film da non perdere, da La Sposa! a Nouvelle Vague. FOTO
Al cinema arrivano titoli attesi da tempo, già in Concorso al Festival di Cannes e alla Mostra del Cinema di Venezia, più lungometraggi da recuperare per arrivare pronti alla notte degli Oscar. In un mese ricco di proposte, che includono animazione e documentari, spiccano le opere italiane, da "Gli occhi degli altri" a "Notte prima degli esami 3.0". Ecco l'elenco dei film con le date di uscita e le sinossi
A cura di Vittoria Romagnuolo