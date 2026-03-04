Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cosa c'è al cinema a marzo, 20 film da non perdere, da La Sposa! a Nouvelle Vague. FOTO

Cinema fotogallery
20 foto
Vision Distribution - Eagle Pictures - Lucky Red - Warner Bros (via Webhoto)

Al cinema arrivano titoli attesi da tempo, già in Concorso al Festival di Cannes e alla Mostra del Cinema di Venezia, più lungometraggi da recuperare per arrivare pronti alla notte degli Oscar. In un mese ricco di proposte, che includono animazione e documentari, spiccano le opere italiane, da "Gli occhi degli altri" a "Notte prima degli esami 3.0". Ecco l'elenco dei film con le date di uscita e le sinossi

A cura di Vittoria Romagnuolo  

Spettacolo: Ultime gallery

Giulia Stabile, da Amici ai Brit Awards con Rosalia

Spettacolo

Romana classe 2002, Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione del talent show condotto da...

13 foto

Gloria - Il ritorno, il cast della serie tv con Sabrina Ferilli

Spettacolo

Debutta su Rai 1, martedì 3 marzo, il tv movie diretto da Giulio Manfredonia. "Se la prima...

8 foto

Paris Fashion Week, la sfilata di Dior Autunno/Inverno 2026 2027. FOTO

Spettacolo

Jonathan Anderson si lascia trasportare dal fascino rococò di Parigi per la sua nuova collezione...

15 foto

Casper, 15 cose da sapere sul film con Christina Ricci in tv stasera

Cinema

Torna questa sera, martedì 3 marzo 2026, sul piccolo schermo (sul Canale 27) la pellicola cult...

16 foto

Sal Da Vinci, i film in cui ha recitato il vincitore di Sanremo 2026

Cinema

Riflettori accesi sulla carriera del vincitore della kermesse sanremese appena conclusasi con il...

15 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Megan Fox torna a postare su IG: la reazione dell'ex Machine Gun Kelly

    Spettacolo

    Martedì 3 marzo l'attrice e modella statunitense ha pubblicato una sequenza di scatti realizzate...

    Aspettando la finale di MasterChef, lo speciale sui quattro finalisti

    TV Show sky uno

    Giovedì 5 marzo MasterChef Italia si appresta a portare in scena l’ultimo atto di uno...

    Jumpers, il nuovo film di Disney Pixar tra castori ed ecologia

    Cinema

    Nel 2026 la Pixar celebra il suo 40º anniversario con Jumpers – Un salto tra gli animali (titolo...