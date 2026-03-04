12/20 PiperFilm via Webphoto

IL BENE COMUNE - DAL 12 MARZO - Il film di e con Rocco Papaleo, da lui anche parzialmente scritto, è una storia di resilienza e di incontri inaspettati con una serie di volti femminili formidabili, da Vanessa Scalera a Claudia Pandolfi e Teresa Saponangelo. Una guida turistica e un'attrice di poco successo si mettono a capo di un gruppo di detenute per un viaggio che cambierà le loro vite.