Un Bel Giorno, trama e cast del film con De Luigi e Virginia Raffaele

Introduzione
Presentato sul palco del Festival di Sanremo 2026 con una gag che ha scatenato l’Ariston, Un Bel Giorno è la nuova commedia romantica diretta e interpretata da Fabio De Luigi con Virginia Raffaele. Il film, in uscita nelle sale dal 5 marzo con 01 Distribution, segna la seconda collaborazione tra i due dopo Tre di troppo
Quello che devi sapere
La presentazione a Sanremo 2026
La presentazione a Sanremo 2026
Ospiti della 76ª edizione del Festival, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele hanno trasformato il Teatro Ariston in un piccolo set comico. Durante la gag si sono improvvisati polistrumentisti, sostituendosi ai maestri d’orchestra e perfino al direttore Pinuccio Pirazzoli, seminando il panico tra spartiti e bacchette
Per Virginia Raffaele è stato un ritorno simbolico sul palco dove nel 2016 fu co-conduttrice; per De Luigi, invece, un debutto sanremese. L’occasione: presentare al grande pubblico la loro nuova commedia familiare in arrivo al cinema dal 5 marzo
LA TRAMA
Nel film Un bel giorno, il vedovo Tommaso (Fabio De Luigi) gestisce da solo le quattro figlie di età diverse. Dopo aver messo per anni la famiglia al primo posto, e incoraggiato dalle stesse figlie, incontra Lara (Virginia Raffaele), una donna affascinante, intelligente e piena di vita alla quale, però, lui decide di tenere segreta la sua realtà familiare. Non sa che anche lei, però, ha qualcosa da nascondere: è infatti una madre single con tre figli adolescenti che affronta le sue stesse insicurezze. Mentre tra loro il sentimento cresce, i due fanno i conti con dubbi, incomprensioni e il peso delle responsabilità familiari. Tra tenerezze e imprevisti, Tommaso e Lara scopriranno che, a volte, l’amore vero non riguarda solo le singole persone, ma anche il coraggio di unire le famiglie, nella speranza di un nuovo inizio.
LEGGI ANCHE: TRE DI TROPPO, IL CAST DEL FILM CON FABIO DE LUIGI E VIRGINIA RAFFAELE
IL CAST
Accanto a Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, il film vede nel cast:
Maria Gifuni
Alma Teresa Giardina
Anita Marzi
Arianna Gregori
Leon Castagno
Andrea Silvestrini
Nicola Mayer
Beatrice Schiros
con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi
Molti dei giovani interpreti sono alla loro prima esperienza cinematografica, scelta voluta dal regista per dare freschezza e autenticità al racconto.
LEGGI ANCHE: QUESTIONE DI KARMA, IL CAST DEL FILM CON ELIO GERMANO E FABIO DE LUIGI
Produzione e dettagli tecnici
Produzione e dettagli tecnici
Il film è una produzione Lotus Production (Leone Film Group) con Rai Cinema ed è distribuito da 01 Distribution
La regia è firmata da Fabio De Luigi, che ha scritto il soggetto e la sceneggiatura insieme a Furio Andreotti e Giulia Calenda
Tra i principali crediti tecnici:
Fotografia: Simone Moglié
Montaggio: Consuelo Catucci
Scenografia: Valeria Zamagni
Costumi: Isabella Rizza
Colonna sonora: Michele Braga
un-bel-giorno
Durata: 93 minuti
I NUMERI DI FABIO DE LUIGI
Fabio De Luigi ha scritto la sceneggiatura del film Un bel giorno con Furio Andreotti e Giulia Calenda. Per il regista e attore si tratta della seconda collaborazione sul grande schermo con Virginia Raffaele, con la quale aveva già lavorato nella commedia Tre di troppo (2023), e del quarto lungometraggio da lui diretto dopo Tiramisù (2016), il già citato Tre di troppo e 50 Km all'ora (2024). La comica e attrice, invece, ha recentemente recitato nel film La vita va così di Riccardo Milani.
LEGGI ANCHE: 10 GIORNI CON I SUOI, IL CAST DEL FILM CON FABIO DE LUIGI E VALENTINA LODOVINI
LE CURIOSITÀ
La fotografia del film Un bel giorno è a cura di Simone Moglié, il montaggio di Consuelo Catucci, la scenografia di Valeria Zamagni, i costumi di Isabella Rizza e la colonna sonora di Michele Braga. Le riprese si sono svolte a Roma.
LEGGI ANCHE: 50 KM ALL'ORA, COSA SAPERE SUL FILM CON FABIO DE LUIGI