La vita va così, la vera storia dietro il film di Riccardo Milani

Le offerte milionarie dei gruppi immobiliari, un paradiso incontaminato che deve essere preservato, la lunga battaglia legale per salvare una terra: la sua. La storia del pastore sardo Ovidio Marras nel film d'apertura della Festa del Cinema di Roma 2025

Un pastore che ha rifiutato 12 milioni di euro pur di preservare e salvare la sua terra: una Sardegna selvaggia e autentica, lontana da quella che si è abituati a vedere durante i mesi di villeggiatura. Lui è Ovidio Marras e la sua storia ha ispirato la sinossi del film di apertura della Festa del Cinema di Roma La vita va così di Riccardo Milani (VIDEO). Un omaggio ad un uomo e ad una terra che Marras si è proposto di difendere a tutti i costi andando contro colossi dell’industria mondiali. Una vera lotta di Davide contro Golia.

Capo Malfatano: un paradiso sotto assedio La terra di Marras si trovava nella zona di Capo Malfatano, un angolo di paradiso dove sorgono alcune delle spiagge più belle d’Italia e del mondo, come quella di Tuerredda. Nato e vissuto a Teulada, nell’estremità sudoccidentale della Sardegna, Ovidio si oppose fermamente al progetto di costruire un resort di lusso con ville, piscine e campi da golf. Per lui, quella terra non era solo la sua proprietà: era identità, storia, era comunità. Così quando la società Sitas arrivò a offrirgli fino a 12 milioni di euro per lasciare libero l’appezzamento, Ovidio rifiutò senza esitare neppure un secondo. Il suo motto è rimasto lo stesso, sempre: "No ai soldi, sì alla mia natura". Marras si è spento nel gennaio 2024, all’età di 93 anni, restando fedele fino all’ultimo ai propri ideali.

Una veduta di Capo Malfatano e Porto Malfatano, Teulada (CA) in Sardegna - ©Getty

Una strada, un simbolo di resistenza Oltre al terreno e alla casa, Marras possedeva anche una piccola strada privata che usava sin da bambino per andare in paese e portare al pascolo il bestiame. Fu proprio lì che iniziò la contesa: gli operai iniziarono a costruire sul suo sentiero, distruggendo ulivi secolari. Mentre gli altri cedevano i loro terreni a peso d’oro, Ovidio decise di resistere e di ricorrere alla giustizia. Quel gesto, semplice e ostinato, divenne il simbolo della sua battaglia.

La lunga battaglia legale Tutto ebbe inizio nel 2009, quando venne presentato un piano per costruire 140 mila metri cubi di cemento destinati a un “eco resort” di lusso. Quando la strada di fronte al suo terreno fu deviata per favorire i lavori, Marras capì che qualcosa non andava. Decise di agire subito, nonostante i lunghi tempi della burocrazia. Dopo anni di ricorsi, nel 2016 vinse in Cassazione, fermando l’edificazione e ottenendo la demolizione delle strutture che (dopo tutti quegli anni) erano già state innalzate. Vedi anche La vita va così, Milani inaugura Festa del Cinema di Roma

Il sostegno degli ambientalisti e le divisioni nella comunità La lotta di Ovidio è durata oltre sedici anni, sostenuta da molte associazioni ambientaliste, tra cui Italia Nostra e finita sulle pagine dei più importanti quotidiani, persino sul New York Times. Ma non tutti erano dalla sua parte: anche nel suo stesso paese nacque un comitato “Pro Sitas”, convinto che il resort avrebbe portato sviluppo economico, nuovi posti di lavoro e turismo. Per alcuni, il progresso, i posti di lavoro creati, il lusso contavano più della tutela dell’ambiente. Per Ovidio era l’esatto contrario.