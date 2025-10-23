Riccardo Milani racconta a Sky Tg24 "La vita va così"

“È la storia di un pastore che rifiuta le offerte enormi che gli fa un gruppo immobiliare per vendere il suo terreno, il suo ovile. Ed è anche però la storia di una comunità in cui tutto questo avviene, perché quello che avrebbe dovuto costruire quel gruppo immobiliare è un grande resort a 5 Stelle, quindi una grande occasione di lavoro che la Comunità vorrebbe”. Così Riccardo Milani, intervistato da Omar Schillaci su Sky TG24, racconta il suo “La vita va così”, presentato in apertura alla Festa del Cinema di Roma, con Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Virginia Raffaele e il pastore (vero) Giuseppe Ignazio Loi. Potete vedere l’intervista integrale nel video in testa a questo articolo.

Ispirato a una storia vera

La vita va così è ispirato a una storia vera, spiega Milani, e la molla per realizzarlo è scatta “alla morte di quest'uomo, nel gennaio del 2024”. Una commedia con risvolti sociali derivanti dalla tensione tra la difesa del territorio e la necessità del progresso e del lavoro per una comunità. “In centri più piccoli le occasioni di lavoro spesso mancano – prosegue Milano -. E però questa comunità dà anche una lezione in questo senso: forse c’è la possibilità di trovare un punto di incontro. L'importante è avere anche dall'altra parte un capitalismo eticamente un più corretto, che abbia in partenza il rispetto delle persone come parametro”.

Il cinema di Milani

Parlando del suo cinema, Milani dice: “Quello che cerco di raccontare io nei film che faccio è il mio Paese, a cui voglio molto bene. Ma penso che per voler bene in maniera onesta al proprio Paese lo si debba raccontare anche nelle sue contraddizioni. Il film, quindi, cerca di divertire ma anche di parlare alle persone che non la pensano come me”.

La scelta del cast

Il regista parla anche di come è avvenuta la scelta del cast: da Diego Abatantuono, scelto dopo un incontro casuale, alla conferma di Virginia Raffaele, che Milani definisce “una spugna” per la sua capacità di avvicinarsi alle inflessioni dialettali. Fino ad Aldo Baglio, “scelto per le mani” e Geppi Cucciari, padrona di casa in Sardegna, dove il film è ambientato e dove Milani ha un gran pezzo di cuore. E poi, naturalmente, Ignazio Loi, pastore sardo i 84 anni, elemento scelto perché “volevo esser credibile”.

Tutto questo e molte altre curiosità su La vita va così di Riccardo Milani nell’intervista video che trovate in testa a questo articolo.