La vita va così, film di apertura della Festa del Cinema di Roma 2025

La pellicola La vita va così si apre alla soglia del nuovo millennio, in una lingua di costa incontaminata del sud della Sardegna. Efisio Mulas, un pastore solitario che vive tra mare e colline, è il custode di un mondo che sembra appartenere a un’altra epoca. Nella sua piccola casa, dove è nato e cresciuto, conserva la memoria di una vita semplice, legata ai ritmi della natura.

Dall’altra parte c’è Giacomo, presidente di un potente gruppo immobiliare, simbolo di un’Italia lanciata verso il futuro. Vuole trasformare quella costa in un resort di lusso, convinto di poter conciliare profitto e progresso. A sostenerlo c’è Mariano, capo cantiere pragmatico e determinato, incaricato di convincere Efisio a cedere l’ultimo lembo di terra ancora intatto.

Tra i due mondi si muove Francesca, figlia di Efisio, divisa tra la promessa di nuove opportunità e l’appartenenza a una terra che sente ancora sua.

***Attenzione: non proseguire nella lettura di questo paragrafo se non si vuole incorrere in qualche spoiler***

Quando il padre respinge l’ennesima offerta milionaria, la trattativa si trasforma in una disputa giudiziaria. A dirimere il caso viene chiamata Giovanna, una giudice nata in quella stessa regione, che conosce la complessità e la forza di quei luoghi.

Mentre le pressioni aumentano e la comunità si spacca, la scelta di Efisio acquista un valore simbolico. Il suo “no” diventa il gesto di chi difende la propria dignità e la memoria di un passato che non vuole essere cancellato. Perché, come suggerisce il titolo, “la vita va così”, ma a volte è necessario fermarsi e decidere da soli quale strada seguire.