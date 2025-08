La vita va così di Riccardo Milani apre la Festa del Cinema di Roma

Sarà La vita va così di Riccardo Milani ad aprire la 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025 presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. Ad annunciarlo è stato il Presidente della Fondazione Cinema per Roma Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica Paola Malanga.

Il film sarà presentato fuori concorso, all’interno della sezione Grand Public, e segna un nuovo capitolo nella filmografia di Milani, regista che ha saputo attraversare generi e generazioni con uno sguardo empatico, popolare e profondamente italiano. Da Piano, solo a Il posto dell’anima, da Come un gatto in tangenziale a Grazie ragazzi, passando per documentari come Io, noi e Gaber e Nel nostro cielo un rombo di tuono, Milani ha sempre saputo coniugare racconto civile e ironia.