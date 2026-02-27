Le Bambole di Pezza - una rock band italiana tutta al femminile - nata a Milano più di vent’anni fa. Rock, pop e punk sono i generi che muovo le componenti del gruppo. Sorellanza, uguaglianza e femminismo sono, invece, i valori su cui si fondano. Il gruppo è formato da Martina Cleo Ungarelli (voce principale), Morgana Blue (chitarra solista), Federica "Xena" Rossi (batteria), Dani Piccirillo (chitarra ritmica, tra le fondatrici) e Caterina "Kaj" Dolci (basso). Le bambole di Pezza hanno esordito con l'album Crash Me nel 2002, seguito da Strike 2004 e altri tre dischi, intercalati da pause fino alla reunion nel 2014. Al Festival di Sanremo 2026, tra i Big, segnano un primato assoluto: sono la prima band tutta femminile all'Ariston con Resta con me, scritta con Nesli, Andrea Spigaroli, Martina Ungarelli e Lisa Cerri con la musica di Spigaroli, Nesli, Simone Borrelli, Federica Rossi, Caterina Dolci e Daniela Piccirillo. “Tutto quello che abbiamo messo in questo progetto, tutti gli anni, i sacrifici, oggi brilla più che mai. Essere una band femminile su quel palco è una responsabilità, un simbolo, una promessa. E noi siamo pronte”, dichiarano per il debutto. Venerdì 27 febbraio duettano con Cristina D’Avena nella serata cover:“Tornare a Sanremo mi fa battere il cuore ogni volta. Quest’anno lo farò con le Bambole di Pezza, artiste potenti con un’energia che mi ha travolta. Sarà un incontro di mondi, un’esplosione di adrenalina all’Ariston” dichiara. “È una versione bambolizzata, Cristina è meravigliosa, si è dimostrata una sorella con una forte idea di sostegno alle donne. Lei ci ha chiesto più rock. Ci sarà anche una sorpresa. E poi è super Punk fare una sigla dei cartoni animati. Per noi Occhi di Gatto è il ricordo dell'infanzia che unisce tutti” dichiara la band. “Il cartoon è fantasia e ci permette di essere sfaccettate, è la leggerezza e l'allegria che abbiamo noi di giocare con le bambine che vengono ai concerti. Sarà una ballad rock costruita per divertirci”. Una volta finita la kermesse sanremese ad aprile parte il "Club Tour 2026" con date a Milano, Firenze, Padova, Torino, Bologna, Roma e Napoli. Bambole, sì, ma reali, con idee, emozioni e fragilità da portare sul palco e comunicare al pubblico.

Bambole di Pezza - ©Getty