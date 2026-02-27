Gassmann è figlio d’arte: i nonni sono Vittorio Gassmann e Juliette Mayniel, i genitori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz. A differenza loro, decide di puntare (almeno all’inizio della sua carriera) sulla musica e non sulla recitazione. Nato a Roma, il 22 novembre 1998, studia fin da piccolo solfeggio e chitarra. Nel 2018, appena 20enne, sbarca a X Factor, dove è nel team di Mara Maionchi. Arriva (quasi) fino alla fine, accedendo alla fase dei live con il suo inedito Piume. Chiude la stagione al quinto posto. L’anno dopo si classifica a Sanremo Giovani, conquistando la partecipazione, nel 2020, alla gara della sezione Nuove Proposte. Sarà un trionfo: vince, con il brano Vai bene così, battendo gli altri tre concorrenti (gli Eugenio in Via di Gioia, Tecla Insolia e Fadi). Intanto esce il suo primo album Strike, che in classifica raggiunge il 36esimo posto. Nel 2023 sale per la seconda volta sul palco dell’Ariston, questa volta in gara tra i Big con il brano Terzo cuore, che chiude il Festival al 18esimo posto. Esce quindi il suo secondo album, La strada per Agartha. Nel 2024 passa al mondo della recitazione. È protagonista del film televisivo Califano, in cui veste proprio i panni del cantautore. Il ruolo gli vale il Premio Rivelazione dell’anno ai Nastri d’Argento, nella categoria Grandi Serie. Recita poi anche nella serie Nudes e nel film Una terapia di gruppo di Paolo Costella, con Claudio Bisio, Margherita Buy e Claudio Santamaria. Continua intanto a cantare: tra il 2023 e il 2025 escono i singoli Damme un bacio, Ja, E poi sei arrivata tu, Free Drink, Take That e YAMAMAY. Più di recente, lo abbiamo visto recitare in Fuori la verità di Davide Minnella e nella mini-serie L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro.

Leo Gassmann alla serata d'apertura di Sanremo 2026 - ©Ansa