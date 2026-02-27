Leo Gassmann e Aiello a Sanremo 2026, duetto e testo della cover di Era già tutto previstoMusica
Introduzione
La 76esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla serata cover e duetti: tutti e 30 i Big in gara si esibiscono all’Ariston con un ospite (o più ospiti) nella rielaborazione di una canzone del passato. Leo Gassmann, che quest'anno ha portato il suo brano Naturale, ha scelto di essere accompagnato da Aiello, con cui canta Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due artisti e sulla loro collaborazione a Sanremo.
Leo Gassmann a Sanremo 2026
Gassmann è figlio d’arte: i nonni sono Vittorio Gassmann e Juliette Mayniel, i genitori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz. A differenza loro, decide di puntare (almeno all’inizio della sua carriera) sulla musica e non sulla recitazione. Nato a Roma, il 22 novembre 1998, studia fin da piccolo solfeggio e chitarra. Nel 2018, appena 20enne, sbarca a X Factor, dove è nel team di Mara Maionchi. Arriva (quasi) fino alla fine, accedendo alla fase dei live con il suo inedito Piume. Chiude la stagione al quinto posto. L’anno dopo si classifica a Sanremo Giovani, conquistando la partecipazione, nel 2020, alla gara della sezione Nuove Proposte. Sarà un trionfo: vince, con il brano Vai bene così, battendo gli altri tre concorrenti (gli Eugenio in Via di Gioia, Tecla Insolia e Fadi). Intanto esce il suo primo album Strike, che in classifica raggiunge il 36esimo posto. Nel 2023 sale per la seconda volta sul palco dell’Ariston, questa volta in gara tra i Big con il brano Terzo cuore, che chiude il Festival al 18esimo posto. Esce quindi il suo secondo album, La strada per Agartha. Nel 2024 passa al mondo della recitazione. È protagonista del film televisivo Califano, in cui veste proprio i panni del cantautore. Il ruolo gli vale il Premio Rivelazione dell’anno ai Nastri d’Argento, nella categoria Grandi Serie. Recita poi anche nella serie Nudes e nel film Una terapia di gruppo di Paolo Costella, con Claudio Bisio, Margherita Buy e Claudio Santamaria. Continua intanto a cantare: tra il 2023 e il 2025 escono i singoli Damme un bacio, Ja, E poi sei arrivata tu, Free Drink, Take That e YAMAMAY. Più di recente, lo abbiamo visto recitare in Fuori la verità di Davide Minnella e nella mini-serie L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro.
In arrivo il terzo album di Leo Gassmann
La terza partecipazione a Sanremo di Gassmann spiana la strada all’uscita del suo terzo album, Vita Vera Paradiso, prevista per il prossimo 10 aprile. Poi si lancerà nel suo primo tour, in giro per i club d’Italia.
Aiello in duetto con Leo Gassmann
Ad accompagnare Gassmann nella serata cover è Aiello, cantautore cosentino nato nel 1985. La svolta nella sua carriera musicale arriva nel 2019, quando esce il singolo Arsenico, che gli vale il Premio Lunezia Stil Novo e che conquista il disco di platino. Segue La mia ultima storia, disco d’oro, e poi il primo album in studio, Ex voto. L’anno seguente arriva un altro disco di platino, con Vienimi (a ballare). Nel 2021 è tempo di Sanremo anche per Aiello, che si presenta in gara con il brano Ora, chiudendo l’edizione al 25esimo posto. Poi è il turno del secondo album, Meridionale. Il terzo disco, Romantico, è del 2023. L’ultimo singolo uscito è Sentimentale, in collaborazione con Levante, del 2025. Gassmann ha scelto di portare Aiello con sé all’Ariston non solo perché “lo trovo unico nel panorama italiano” come artista, ma anche per il legame d’amicizia che li lega, lo stesso che Aiello ha spiegato essere nato “senza sforzo”.
Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante
Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante esce nel 1975, all’interno dell’album L’alba. Racconta della tragica fine di un amore, vissuta però con la consapevolezza che prima o poi questo momento sarebbe arrivato. Pur non essendo diventata subito un grande successo, negli anni è diventato un grande classico della musica italiana d’autore. Recentemente l’abbiamo sentita nella colonna sonora di Parthenope di Paolo Sorrentino, che l’ha fatta schizzare tra i brani più ascoltati su Spotify.
Il testo di Era già tutto previsto
Era già tutto previsto
Fin da quando tu ballando
Mi hai baciato di nascosto
Mentre lui che non guardava
Agli amici raccontava
Delle cose che sai dire
Delle cose che sai fare
Nei momenti dell'amore
Mentre ti stringevo forte
E tu mi dicevi piano
"Io non lo amo, non lo amo"
Era già tutto previsto
Fino al punto che sapevo
Che oggi tu mi avresti detto
Quelle cose che mi dici
Che non siamo più felici
Che io sono troppo buono
Che per te ci vuole un uomo
Che ti sappia soddisfare
Che non ti basta solo dare
Ma vorresti anche avere nell'amore
Ma quale amore?
Era già tutto previsto
Anche l'uomo che sceglievi
E il sorriso che gli fai
Mentre ti sta portando via
Ho previsto che sarei
Restato solo in casa mia
E mi butto sopra il letto
E mi abbraccio il tuo cuscino
Non ho saputo prevedere
Solo che però adesso io
Vorrei morire
