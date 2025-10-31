Aiello feat. Levante, nuovo singolo Sentimentale: testo e significato

Una coppia inedita che sa stupire e lo fa con un brano pop che parla chiaro, senza difese, senza filtri: si intitola Sentimentale ed è il nuovo singolo di Aiello che per la prima volta collabora con Levante . La canzone è il primo capitolo del nuovo percorso artistico di Aiello, percorso che vedrà l’uscita nel 2026 di un nuovo album di inediti pieno di sfumature mature, inedite e personali. Quello del cantautore calabrese è un lavoro di scoperta della sua poetica che mette al centro delle scrittura le sue emozioni con la lucidità di chi sa guardarsi indietro senza nostalgia. Sentimentale è una canzone che racconta l’amore al capolinea, l’ultimo abbraccio, il pianto che arriva senza vergogna. Niente rabbia, niente rancore, solo la malinconia buona, quella che insegna a lasciar andare. Quello tra Aiello e Levante non è semplice duetto ma un dialogo: due anime che si riconoscono, due sensibilità che si incontrano nello stesso respiro. Così ha commentato Aiello questo progetto: "Mentre ero al piano, durante la scrittura, pensavo che Levante sarebbe stata la compagna giusta per condividere questa storia. Claudia è stata generosa: non solo ha accolto l’invito a cantare le mie parole, ma ha scritto la sua parte nello special. È stato un incontro prima di tutto umano, sincero e forse solo così possono nascere certe canzoni piene di anima e magia".

IL TESTO DI SENTIMENTALE

Le cose dette male

Non ti dovevo telefonare

Quando bevo, forse è vero

Sono troppo sincero

Una canzone lenta



Non vale tutto questo andare e ritornare che ci fa male

Mi dai del sentimentale

Poi mi chiedi: "Vai più piano" se facciamo l'amore



Ah, siamo stati ore in macchina

Tutta la notte, noi, per Roma

Volevo solo piangere sopra il Tevere, ah-ah

Ho messo a palla poi la radio

Te lo dico, un po' mi vergognavo

Volevo solo piangеre sopra il Teverе



Le cose dette male

Che ce le siamo detti a fare?

Non cambiano il finale

Non ti fanno restare

No, no, no, no, no



Io che mi aspettavo che stanotte tu dormissi da me

Mi dici: "Sentimentale"

Poi mi chiedi: "Vai più piano" se facciamo l'amore (L'amore)



Ah, siamo stati ore in macchina

Tutta la notte, noi, per Roma

Volevo solo piangere sopra il Tevere, ah-ah

Ho messo a palla poi la radio

Te lo dico, un po' mi vergognavo

Volevo solo piangere sopra il Tevere



Le cose che siamo fatti addosso

Non fanno rima solo con il sesso

Mi merito una casa che sia un posto

Dove posso amarti spesso

Le volte che hai aspettato un solo gesto

Una parola che cambiasse il corso

E te ne accorgi solamente adesso che mi hai perso

E manifesto



Ah, siamo stati ore in macchina

Tutta la notte, noi, per Roma

Volevo solo piangere sopra il Tevere, ah-ah

Ho messo a palla poi la radio

Te lo dico, un po' mi vergognavo

Volevo solo piangere sopra il Tevere