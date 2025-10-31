Aiello feat. Levante, nuovo singolo Sentimentale: testo e significato

La canzone di questa coppia finora inedita racconta un amore al capolinea, l’ultimo abbraccio, il pianto che arriva senza vergogna
Una coppia inedita che sa stupire e lo fa con un brano pop che parla chiaro, senza difese, senza filtri: si intitola Sentimentale ed è il nuovo singolo di Aiello che per la prima volta collabora con Levante. La canzone è il primo capitolo del nuovo percorso artistico di Aiello, percorso che vedrà l’uscita nel 2026 di un nuovo album di inediti pieno di sfumature mature, inedite e personali. Quello del cantautore calabrese è un lavoro di scoperta della sua poetica che mette al centro delle scrittura le sue emozioni con la lucidità di chi sa guardarsi indietro senza nostalgia. Sentimentale è una canzone che racconta l’amore al capolinea, l’ultimo abbraccio, il pianto che arriva senza vergogna. Niente rabbia, niente rancore, solo la malinconia buona, quella che insegna a lasciar andare. Quello tra Aiello e Levante non è semplice duetto ma un dialogo: due anime che si riconoscono, due sensibilità che si incontrano nello stesso respiro. Così ha commentato Aiello questo progetto: "Mentre ero al piano, durante la scrittura, pensavo che Levante sarebbe stata la compagna giusta per condividere questa storia. Claudia è stata generosa: non solo ha accolto l’invito a cantare le mie parole, ma ha scritto la sua parte nello special. È stato un incontro prima di tutto umano, sincero e forse solo così possono nascere certe canzoni piene di anima e magia".
IL TESTO DI SENTIMENTALE
Le cose dette male
Non ti dovevo telefonare
Quando bevo, forse è vero
Sono troppo sincero
Una canzone lenta
Non vale tutto questo andare e ritornare che ci fa male
Mi dai del sentimentale
Poi mi chiedi: "Vai più piano" se facciamo l'amore
Ah, siamo stati ore in macchina
Tutta la notte, noi, per Roma
Volevo solo piangere sopra il Tevere, ah-ah
Ho messo a palla poi la radio
Te lo dico, un po' mi vergognavo
Volevo solo piangеre sopra il Teverе
Le cose dette male
Che ce le siamo detti a fare?
Non cambiano il finale
Non ti fanno restare
No, no, no, no, no
Io che mi aspettavo che stanotte tu dormissi da me
Mi dici: "Sentimentale"
Poi mi chiedi: "Vai più piano" se facciamo l'amore (L'amore)
Ah, siamo stati ore in macchina
Tutta la notte, noi, per Roma
Volevo solo piangere sopra il Tevere, ah-ah
Ho messo a palla poi la radio
Te lo dico, un po' mi vergognavo
Volevo solo piangere sopra il Tevere
Le cose che siamo fatti addosso
Non fanno rima solo con il sesso
Mi merito una casa che sia un posto
Dove posso amarti spesso
Le volte che hai aspettato un solo gesto
Una parola che cambiasse il corso
E te ne accorgi solamente adesso che mi hai perso
E manifesto
Ah, siamo stati ore in macchina
Tutta la notte, noi, per Roma
Volevo solo piangere sopra il Tevere, ah-ah
Ho messo a palla poi la radio
Te lo dico, un po' mi vergognavo
Volevo solo piangere sopra il Tevere
