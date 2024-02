Califano, tutto sul film con Leo Gassmann (che esordisce come attore)

L’attesa per il film televisivo che racconta la storia umana e artistica di Franco Califano è molto alta. A interpretare il famoso cantante sarà un figlio e nipote d'arte ex concorrente di X Factor, che per la prima volta vedremo in veste attoriale. L’opera andrà in onda in prima serata su Rai 1 domenica 11 febbraio 2024. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su Califano