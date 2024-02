1/10 Instagram @leogass.official

Leo Gassmann arriva sul palco del Festival di Sanremo 2024 per promuovere il film Califano. Il cantante, al suo debutto come attore, vestirà i panni del leggendario cantautore in un progetto cinematografico basato sulla sua biografia ufficiale, Senza manette

Leo Gassmann sarà Franco Califano nella fiction sul cantautore