Leo Gassmann potrebbe interpretare Franco Califano

10 anni fa moriva Califano. Musica, Donne ed eccessi: la fotostoria

Era il 30 marzo 2013 quando il 'Califfo' si spegneva nella sua villa di Acilia, a 74 anni. Un arresto cardiaco chiudeva una vita consumata al massimo tra arte, la passione per il genere femminile, Roma e diversi problemi legali per questioni di droga (da cui fu sempre assolto). All'Italia lasciava in eredità alcuni dei testi musicali più famosi di sempre: 'Minuetto', 'Tutto il resto è noia', 'Un'estate fa'

Sono già 10 anni che Franco Califano se n’è andato. Era il 30 marzo 2013: il “Califfo”, conosciuto anche come il "Maestro", moriva a 74 anni per un attacco cardiaco, nella sua villa nella borgata romana di Acilia. Alle sue spalle lasciava una vita consumata al massimo: la passione per le donne e per la cocaina è forse conosciuta al pari della sua arte. All’Italia lasciava invece in eredità alcuni dei versi più famosi nella storia della musica contemporanea, scritti a volte per se stesso e a volte per altre voci

Bastano pochissimi esempi per capire la portata del suo lascito. “E vieni a casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi”, cantava Mia Martini nel 1973. Lo aveva scritto Califano. Così come “Un'estate fa non c'eri che tu. Ma l'estate somiglia a un gioco. È stupenda ma dura poco. Poco, poco, poco” e “La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Si, d'accordo ma poi. Tutto il resto è noia”. Che queste canzoni piacciano o no, le parole le conosciamo tutti