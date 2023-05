Non odiare, tutto quello che sappiamo sul film con Alessandro Gassman

Non odiare è un film drammatico del 2020 diretto da Mauro Mancini con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco . La pellicola, titolo d’esordio del regista Mancini, era stata presentata in anteprima alla 77 ª Mostra del Cinema di Venezia ed è proprio durante il Festival che lo stesso Gassmann si è aggiudicato il Premio Pasinetti per la Miglior interpretazione maschile, mentre nel 2021 Serraiocco ha vinto il Nastro d’argento come Miglior attrice non protagonista. Nel cast figura anche Luka Zunik, che con Gassman e Serraiocco si è impegnato a dar vita ad una storia difficile e dolorosa, che si ispira ad un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del 2010.

La sinossi, a metà tra adattamento e storia vera

Simone Segre (Alessandro Gassmann) vive a Trieste ed è un affermato e stimato chirurgo di origine ebraica. Figlio di un superstite dell’Olocausto, trascorre una vita apparentemente tranquilla, ma i duri contrasti con il padre, reduce da una dura prigionia nei campi di concentramento, lo turbano non poco. Un giorno, tornando dal solito allenamento di canottaggio, Simone si imbatte in un incidente stradale e si ritrova a soccorrere un uomo ferito ma, una volta scoperta la grande svastica tatuata sul suo petto, decide di non intervenire. Nonostante le sue essenziali competenze da chirurgo, sceglie quindi consapevolmente di abbandonarlo al suo destino e non prestargli aiuto. Nel momento in cui arrivano i soccorsi, per l’uomo è ormai troppo tardi, il quale è infatti già morto, da solo. Corroso dai sensi di colpa, Simone si sente in dovere di rintracciare la famiglia del defunto, ricerca che lo porterà a conoscere la figlia maggiore, Marica (Sara Serraiocco), e il figlio adolescente Marcello (Luka Zunik), che pare aver seguito le orme neonaziste del padre e che non intenderà fargliela passare liscia. La storia, cruda, asciutta e dolorosa, si concentra dunque sui complessi tormenti e sulle controverse implicazioni morali del protagonista, interpretato con maestria da Alessandro Gassman.