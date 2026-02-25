Sanremo 2026, Leo Gassmann con Naturale. Testo e recensione

Gassman è tornato all'Ariston facendo quello che sa fare bene: raccontare l'amore e le tribolazioni dei 20 anni, con carattere marcatamente romano. Come sempre, di per sé, riesce nell'intento anche con Naturale. Che però, senza regalare colpi di scena o di discontinuità con molte altre canzoni sentimentali, rischia di non lasciare il segno. Per Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24, ha il difetto di semplificare troppo e il voto è 5 (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA - I LOOK DELLA PRIMA SERATA)