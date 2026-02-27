Nel 2017 diventa anche scrittrice, pubblicando il romanzo Se non ti vedo non esisti, edito da Rizzoli, che si rivela un buon successo commerciale. Poco dopo esce il terzo album, Nel caos di stanze stupefacenti, trainato dai singoli Non me ne frega niente e Pezzo di me (con Max Gazzè). È un anno d’oro per la cantante, che entra anche a far parte dei giudici di X Factor. Nel 2018 pubblica il suo secondo romanzo, Questa è l’ultima volta che ti dimentico (Rizzoli Libri), nel 2019 il quarto album Magnamemoria, un’altra buona prova in classifica. Nel 2020 per Levante arriva il primo Sanremo: all’Ariston porta Tikibombom, che chiude al 12esimo posto e si rivela uno dei più grandi successi di quell’edizione. Dopo il terzo libro, E questo cuore non mente, il quinto album, Opera futura, viene lanciato dalla seconda partecipazione a Sanremo: nel 2023 è in gara con Vivo, 23esimo nella classifica di fine Festival. Prende parte al film Romantiche di Pilar Fogliati, di cui firma anche la colonna sonora (candidata ai Nastri d’Argento). L’ultimo album è Manuale distruzione – dieci anni dopo, dove tutti i brani originali – a eccezione di Alfonso – sono remixati e rivisti, uscito nel 2024. Lo stesso anno viene pubblicato il libro di poesie Opera Quotidiana, nato dagli affanni del lockdown durante la pandemia da coronavirus. Il 2025 è tutto incentrato sulla musica: escono i singoli Follemente (colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese), Maimai, Niente da dire e Dell’amore il fallimento. A inizio 2026 l’abbiamo vista recitare nella mini-serie tv L’invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro. In primavera girerà l’Italia: Dell’amore tour club 2026 parte ad aprile.

