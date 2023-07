Romantiche, il film di e con Pilar Fogliati in prima tv su Sky

Nel film Pilar Fogliati – oltre a curare la regia - interpreta quattro ritratti ironici che danno vita a una commedia a episodi. Il film vede la partecipazione di Barbora Bobulova , Levante , Diane Fleri , Giovanni Toscano , Ibrahim Keshk , Emanuele Propizio e Giovanni Anzaldo, con l’amichevole partecipazione di Rodolfo Laganà ed Edoardo Purgatori . Il soggetto è di Giovanni Veronesi e Pilar Fogliati . La sceneggiatura è di Giovanni Veronesi, Pilar Fogliati e Giovanni Nasta. Il film è stato premiato con il Nastro D’Argento 2023 per la Migliore attrice in un film commedia a Pilar Fogliati e con il Globo d’Oro 2023 per la per la Miglior Commedia e quello per la Miglior Attrice (sempre a Pilar Fogliati).

Dopo il successo nelle sale italiane arriva in prima tv ROMANTICHE , divertentissima opera prima di Pilar Fogliati , lunedì 31 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Romance), in streaming su NOW e disponibile on demand.

La biografia di Pilar Fogliati

Pilar Fogliati, classe 1992, si diploma presso l’Accademia Nazionale d ́Arte Drammatica Silvio D ́Amico. Esordisce sul grande schermo nel 2016 come protagonista del film di Fausto Brizzi, Forever Young. È approdata in televisione partecipando a diverse produzioni Rai di successo come Che Dio ci aiuti e Non dirlo al mio capo, raggiungendo il successo come protagonista della quarta e quinta stagione di Un passo dal cielo, in cui interpreta Emma Giorgi. Nel 2015, su Canale 5, ha interpretato Betta nella miniserie tv Il Bosco mentre, l’anno successivo, l’abbiamo vista in Fuoco amico TF45 - Eroe per amore nel ruolo di Giulia De Santis. Ha recitato la parte della milanese Samira affianco a Ludovica Comello in Extravergine, pink comedy di Fox Life. Ha condotto, nel 2019, insieme ad Achille Lauro, Extra Factor, e, a febbraio 2020, è stata la protagonista femminile della commedia romantica Mai scherzare con le stelle in onda su Rai 1. Nel 2021 è stata la protagonista del podcast fictional comico prodotto da Virginia Valsecchi, Sbagliata. È stata protagonista della fiction Rai diretta da Riccardo Donna, Cuori. Una serie tv ambientata alla fine degli anni ‘60, nel reparto di cardiochirurgia delle Molinette di Torino, ai tempi del primo trapianto cardiaco Nella primavera del 2022 è stata al cinema con il nuovo film di Riccardo Milani, Corro da te, affianco a Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. A dicembre 2022 ha debuttato come protagonista su Netflix nella serie prodotta da Lux