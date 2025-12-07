The Pitt ed M - Il figlio del secolo tra le migliori serie tv del 2025

Come ogni dicembre, il New York Times ha pubblicato la lista delle migliori serie tv dell'anno prossimo a finire. A stilare la lista (anzi, le liste, una relativa alle serie tv prodotte negli USA e una alle migliori serie tv internazionali) sono stati due dei principali critici televisivi della testata: James Poniewozik e Mike Hale.

Le migliori serie tv prodotte negli Stati Uniti

La lista delle migliori serie tv prodotte negli Stati Uniti si apre con Andor e con Pluribus, entrambe incentrate sul tema della ribellione e della rivoluzione sociale. La seconda e ultima stagione di Andor viene descritta come "un'esplorazione sicura e toccante di ciò che la lotta per la libertà richiede e di quanto costa", mentre in Pluribus la ribellione ha sfumature più solitarie, con la protagonista che lotta per mantenere la sua individualità anche a costo d'essere infelice. La lista prosegue con la serie animata Common Side Effects e con The Lowdown. La prima è incentrata su Marshall Cuso, un eccentrico appassionato di medicina naturale che scopre un fungo che può curare tutto: un vero e proprio miracolo, ma anche un dramma per i magnati dell'industria farmaceutica, decisi a eliminarlo a qualsiasi costo. In The Lowdown, Lee Raybon (Ethan Hawke) tira le fila di un piano immobiliare e politico che coinvolge una potente famiglia locale. Entrambe le serie suggeriscono che - outsider virtuosi - possono essere la cura di malattie vere e figurate. C'è invece la mortalità al centro di Dying for Sex e di Long Story Short. In Dying for Sex, Michelle Williams veste i panni di Molly, una donna la cui diagnosi di cancro terminale la spinge a cercare una cosa che le manca da sempre: l'orgasmo. La prima stagione di Long Story Short inizia e finisce con dei funerali: la sua storia, ricca di salti temporali, è influenzata dalla rivelazione che la matriarca della famiglia è morta durante la pandemia di Covid-19. Chiudono la lista Pee-wee as Himself e The Rehearsal, ma soprattutto la pluripremiata The Pitt e Scissione. Quest'ultima, dramma fantascientifico ambientato in un ufficio, è considerato il nuovo modello televisivo in streaming: stagioni brevi a molta distanza l'una dall'altra, trame elaborate, episodi costosi e raffinati. The Pitt, al contrario, è stata vista come il ritorno in pompa magna di un vecchio stile televisivo: 15 episodi pubblicati settimanalmente, la seconda stagione in arrivo un anno dopo la prima, archi narrativi brevi e serrati.