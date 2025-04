1/7 ©Webphoto

Matilda De Angelis è la protagonista di La vita da grandi, il debutto alla regia di Greta Scarano, al cinema da giovedì 3 aprile. De Angelis - David di Donatello per L'incredibile storia dell'Isola delle Rose e Nastro d'argento per Veloce come il vento - è Irene Nanni. Impiegata in un'azienda che produce pannelli solari, la sua vita cambia quando la madre la chiama a Rimini per occuparsi del fratello autistico

"La vita da grandi" di Greta Scarano con Matilda De Angelis: le interviste al cast. VIDEO