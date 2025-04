Guglielmo Tell, il cast del film con Ben Kingsley. FOTO

1/9 ©IPA/Fotogramma

Guglielmo Tell è il nuovo film con Claes Bang nel ruolo del protagonista. Tra i lavori più celebri dell’attore danese troviamo The Square, vincitore della Palma d’oro alla 70esima edizione del Festival di Cannes. Nel corso degli anni Claes Bang ha recitato in numerose serie televisive

16 film da vedere in streaming ad aprile, da Diamanti a Eterno Visionario e Better Man