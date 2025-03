La sirenetta, il cast del film live-action stasera in tv

2/6 ©Webphoto

Javier Bardem è Re Tritone, padre severo e iperprotettivo di Ariel e sovrano di Atlantica. A seguito della morte della moglie per mano di un umano, nutre pregiudizi verso il mondo di superficie. Bardem ha descritto il suo Tritone come "un po' meno scontroso dell'originale". L'idea della produzione era infatti quella di mettere in luce anche altri sentimenti, come la paura e l'insicurezza di un padre. "Avere paura di lasciare che la sua ultima figlia se ne vada di casa finisce per tradursi in rabbia o ipercontrollo", ha spiegato l'attore

La Sirenetta, il cast alla premiere del film a Londra. FOTO