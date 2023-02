Prossimamente sarà realizzato un film sulla vita di Kate Moss , intitolato Moss & Freud, di cui non si hanno ancora molti dettagli. Tuttavia la modella, in occasione di una promozione della Diet Coke , ha parlato di alcuni momenti del suo passato e di alcuni progetti futuri tra cui questo biopic che sarà incentrato sulla sua esperienza con il pittore Lucian Freud nel 2002. E ha confermato che a vestire i suoi panni sarà Ellie Bamber .

L' attrice britannica Ellie Bamber , recentemente apparsa al fianco di Jenna Coleman in The Serpent interpreterà Kate Moss in questo nuovo film, mentre il vincitore dell'Emmy Derek Jacobi interpreterà Freud . Moss & Freud è ambientato durante un periodo intenso della vita della top model. L’artista Freud ha dipinto Moss per nove mesi durante la sua gravidanza . Era incinta della figlia Lila e, durante un’intervista del 2014 con ShowStudio aveva dichiarato: "Mi ha insegnato la disciplina, perchè non potevo fare tardi”. Infatti doveva posare per lui dalle 19:00 alle 2:00, tre sere a settimana. “Solo una volta sono arrivata in ritardo di cinque minuti e lui ha detto: “Sei drogata?!” E io ho risposto: “No, sono incinta!”».

Un tatuaggio d’autore

Notoriamente Freud si è avvicinato per la prima volta a Moss dopo che lei lo ha menzionato in una conversazione con i-D affermando che una delle sue ambizioni nella vita includeva essere il soggetto di uno dei suoi ritratti, nonostante il fatto che dipingesse raramente celebrità. La loro relazione si sarebbe rivelata trasformativa per entrambi, con il dipinto completato che è stato venduto a 3,5 milioni di sterline durante un'asta di Christie's nel 2005. Kate Moss ha una sua opera d'arte tatuata sulla parte della schiena come ricordo di quel periodo: un paio di uccelli. “Beh è un Freud originale" disse in seguito Moss a Vanity Fair, aggiungendo che l'artista era solito tatuare i suoi compagni in marina. “Mi chiedo quanto pagherebbe un collezionista per questo? Qualche milione? Se tutto va terribilmente storto, potrei procurarmi un innesto cutaneo e venderlo! Probabilmente è l’unica sua opera su pelle ancora in circolazione”.

Lucian Freud e gli altri artisti di Kate

Lucien Freud è uno dei tanti artisti che hanno preso Moss come musa ispiratrice. Allen Jones ha realizzato un calco dell'icona degli anni '90 utilizzando resina e acciaio (oltre a fotografarla per l'immagine del 2013, Body Armour), mentre Marc Quinn ha realizzato una serie di sculture di lei in una posizione di yoga abbastanza contorta. Uno di questi ultimi ora funge da attaccapanni nella casa di Moss nelle Cotswolds.

Moss & Freud: arte e moda

Lo sceneggiatore James Lucas ha iniziato a scrivere Moss & Freud mentre "nello studio di Lucian, il profumo della sua pittura ad olio aleggiava ancora nell'aria". In qualità di produttore esecutivo, Moss è anche fortemente coinvolta nello sviluppo del progetto, così come il Lucian Freud Archive. "Dopo aver visto The Phone Call sapevo che James avrebbe trasmesso l'emozione nella narrazione in modo appropriato" ha scritto in una dichiarazione. "Essendo stata coinvolta nel progetto e nello sviluppo della sceneggiatura fin dall'inizio, sono molto entusiasta di vedere il film prendere vita”. Moss ha un archivio notoriamente ampio dei suoi vestiti che risale alla primavera/estate 1993, e ha setacciato decenni di moda per i suoi recenti scatti di Diet Coke. Dato il suo livello di coinvolgimento in Moss & Freud, può essere che possa prestare alcuni dei suoi tesori Y2K vintage alla produzione o chiedere aiuto a Bella Freud, figlia di Lucian e amica intima, per il guardaroba.