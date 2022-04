Kate Moss, la figlia 19enne Lila debutta in copertina su Vogue

Nelle prossime settimane le edicole del Regno Unito e quelle del resto del mondo ospiteranno il volto di Lila Grace Moss Hack , protagonista della copertina del numero di maggio di British Vogue , già svelata in anteprima sul sito ufficiale e sui social media della rivista. La giovane modella, diciannovenne figlia della mitica Kate Moss , è già uno dei nomi più richiesti della sua generazione per servizi fotografici e sfilate e per l'occasione ha posato per Steven Maisel, storico obiettivo internazionale di Vogue e uno dei fotografi di moda più prestigiosi di sempre.

Da quando ha esordito sulla scena della moda internazionale, Lila Moss ha iniziato la sua scalata inarrestabile ai vertici della moda che conta, forte della sua grazia innata e di una bellezza che riecheggia, come è naturale, quella di mamma Kate, che con la sua formidabile presenza ha segnato gli anni Novanta e i Duemila cambiando il mondo delle top model per sempre, più di ogni altra collega. Edward Enninful, editor in chief dell'edizione inglese di Vogue ma anche direttore editoriale delle altre edizioni europee del magazine, nell'ottica dell'avvicinamento della testata al pubblico giovane, ha puntato ancora una volta su uno dei volti più in vista della Generazione Z dedicando a Lila Grace Moss la copertina e l'intervista di punta del numero di maggio, già disponibile online insieme agli scatti dello shooting d'autore.

Lila Moss, giovane star delle passerelle

L'intervista per il numero di maggio di British Vogue pone l'accento sulla professionalità della diciannovenne rampolla di casa Moss che, cresciuta nell'ambiente della moda col primo lavoro importante fatto a quindici anni per Marc Jacobs, è perfettamente a suo agio nella sua nuova vita affollata di impegni che la portano a viaggiare in tutto il mondo saltando da una passerella a un set fotografico al pari delle colleghe più grande e più blasonate. Del resto, Lila Moss, che era apparsa a dicembre 2020 per la prima volta sulla copertina di Vogue Italia, da alcune stagioni, figura in prima linea alle settimane della moda, fianco a fianco con le sorelle Hadid o le coetanee di sua madre. Gli appassionati del settore, ricorderanno le sue apparizioni da Fendi con Kim Jones che l'ha voluta anche per Fendace, la speciale collezione in collaborazione con la Maison della Medusa di Donatella Versace. Con la copertina di Vogue del suo paese - un vero traguardo per chi fa il suo lavoro - c'è da scommettere che anche il 2022 per Lila Grace sarà un anno speciale.