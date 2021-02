Kate Moss e sua figlia Lila posano per Save The Children

La top model 47enne e la figlia 18enne, anche lei modella, hanno partecipato assieme al KMA Studio (lo studio di design della Kate Moss Agency) alla produzione della serie limitata “The Butterfly Collection”, in collaborazione con la celebre ONG. Per ogni capo della linea venduto, verranno devolute 5 sterline a Save The Children

Kate Moss e sua figlia Lila Grace ci mettono la faccia, posando per una causa bella e buona, ossia per Save The Children.



La top model 47enne assieme alla figlia 18enne, anche lei modella, hanno partecipato non solo indossando i capi della collezione abbigliamento in edizione limitata di cui parte dei ricavi sarà devoluta alla celebre ONG ma anche in qualità di produttrici.



La Kate Moss Agency della supermodella britannica ha sviluppato The Butterfly Collection assieme a KMA Studio (lo studio di design dell’agenzia stessa), una linea di abbigliamento in Limited Edition creata in partnership con Save the Children. Per ogni capo di questa linea venduto, saranno devolute 5 sterline (pari a 5,79 euro) alla ONG.