Kate Moss nuova direttrice creativa di Diet Coke

Kate Moss , icona della moda e del lifestyle il cui fascino è riconosciuto da più di una generazione, è entrata nel mirino di Diet Coke che le ha affidato la cura dell'immagine della bevanda per questa stagione davvero importante, dal momento che il prodotto festeggia quarant'anni di diffusione sul mercato. Non è la prima volta che la Moss accetta l'incarico di direttore creativo per un brand anche se fino a questo momento si è occupata esclusivamente di aziende di moda (vedi Topshop e Messika Paris). Questa inedita incursione nel mondo del beverage non sarà però priva di stile dal momento che il marchio Coca-Cola è celebre per le sue partnership con grandi nomi del fashion globale.

Kate Moss è entusiasta di collaborare con Diet Coke

Il nome di Kate Moss è in grado di assicurare a qualsiasi progetto che la coinvolga grande visibilità e un incremento delle vendite ma non è certamente questa la prima preoccupazione di Diet Coke quando ha pensato a lei per il suo quarantesimo compleanno che che sarà festeggiato con una campagna dal claim accattivante: “Love What You Love” che pare piaccia molto alla nuova direttrice creativa, da sempre convinta che con la giusta dose di passione si possa raggiungere ogni tipo di risultato. Kate Moss ha infatti comunicato attraverso la sua Kate Moss Agency di essere molto entusiasta di entrare a far parte della famiglia Diet Coke di cui adora le collaborazioni passate fatte con “nomi incredibili” dl mondo della moda. Il riferimento è a Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier ma anche Marc Jacobs che che hanno curato il restyling della bevanda firmando edizioni limitate che oggi fanno parte delle vetrine dei collezionisti.