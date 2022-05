Kanye West torna su Instagram: ridisegnerà il packaging di McDonald's

Il rapper di Chicago è tornato online dopo le settimane turbolente in cui è stato bannato dai social per incitazione all'odio annunciando il suo nuovo progetto di design che fa già discutere

Mentre la rete è invasa dalle foto e dai commenti del matrimonio italiano di Kourtney Kardashian e Travis Barker, Kanye West , ormai fuori dalle dinamiche della famiglia della ex moglie Kim Kardashian, è tornato a concentrarsi sul suo lavoro creativo da sempre frazionato in molti campi, oltre a quello musicale. Il rapper e musicista, che ha dato prova di grande talento anche nel campo della moda, è al lavoro su un inedito progetto di design che ha per oggetto il nuovo packaging dei prodotti McDonald's . La nuova creazione è apparsa in un post sul profilo Instagram ufficiale, lo stesso che lo scorso marzo è stato oggetto di ban di ventiquattro ore per incitamento all'odio. Nella didascalia, il rapper annuncia il nome del suo partner artistico del momento: il noto designer nipponico Naoto Fukasawa .

Il ritorno di West su Instagram dopo il ban

approfondimento

King Crimson fanno causa per il sample usato in "Power" di Kanye West

Riprogettare l'estetica di un brand la cui componente visiva è così nota da essere iconica non è un lavoro per molti, per questo McDonald's ha scelto Kanye West per il packaging alimentare dei suoi prodotti. In assenza di commenti ufficiali da parte del colosso del fast food statunitense, i curiosi e i fan del musicista dovranno accontentarsi delle informazioni date da lui stesso sul suo profilo Instagram sgombro, come spesso è accaduto, da post precedenti.

West, anche noto col nome Ye, è infatti una di quelle celebrità che sui social media non conserva traccia dei vecchi post, situazione che, nel caso specifico, è conseguenza anche dello scontro, svoltosi per buona parte sui social, tra lui e il nuovo fidanzato di Kim Kardashian a inizio anno, che è costato al rapper un ban che lo ha allontanato dalla scena digitale per un po'.

Il focus sul nuovo progetto di design sembra però un segnale di ripresa da parte del cantante che è tornato a occuparsi del suo lavoro a tempo pieno mettendo da parte la sua delicata situazione personale e familiare.