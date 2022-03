Jay-Z è il rapper più pagato del 2021: la classifica

5/12 ©Getty

Ottavo posto degli artisti hip hop più pagati del 2021 per Eminem. The Slim Shady (questo il suo soprannome) avrebbe realizzato incassi per circa 28 milioni di dollari anche grazie alla sua entrata in scena nel mondo del cinema, con la firma alla colonna sonora di Venom – La furia di Carnage

Super Bowl 2022, l’Halftime Show con Eminem e Snoop Dogg. FOTO