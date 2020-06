4/18 ©Getty

Nella stessa serata, in un clima incendiario, l'esibizione di Dr.Dre e Snoop Dogg raccolse i fischi del pubblico di New York. Proprio quella reazione spinse Snoop Dogg a pronunciare la frase "The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg?", diventata quasi un simbolo della rivalità