Svelati i nomi in lizza per i premi più importanti nel mondo della musica, che verranno assegnati il prossimo 31 gennaio 2022 a Los Angeles. Justin Bieber, Billie Eilish, Lady Gaga e Tony Bennett, Olivia Rodrigo e Lil Nas X tra gli artisti con più candidature. Ad annunciare i nomi, sul palco del Grammy Museum, anche i Måneskin Condividi

Svelate le nomination per la 64esima edizione dei Grammy Awards, i premi musicali più attesi di ogni anno. A guidare, per numero di nomination, la lista di candidati ci sono Justin Bieber, Billie Eilish, Lady Gaga e Tony Bennett, Olivia Rodrigo e Lil Nas X. La cerimonia di presentazione si è tenuta dal Grammy Museum di Los Angeles. I nomi in lizza sono stati annunciati dai Måneskin, reduci dalla loro partecipazione agli American Music Awards, insieme a Billie Eilish, la band coreana BTS, Tayla Parx, Nate Bargatze, Jon Batiste, H.E.R, Gayle King, Finneas e Carly Pearce. Lo show, che andrà in onda sulla CBS, si terrà lunedì 31 gennaio 2022 all'ex Staples Center di Los Angeles, ora ribattezzato Crypto.com Arena. Ecco i nominati per i Grammy 2022:



Canzone dell'anno vedi anche American Music Awards 2021, dai BTS a Taylor Swift: i vincitori Bad Habits - Ed Sheeran A Beautiful Noise - Alicia Keys featuring Brandi Carlile Driver License - Olivia Rodrigo Fight For You - H.E.R Happier Than Ever - Billie Eilish Kiss Me More - Doja Cat featuring SZA Leave The Door Open - Silk Sonic Montero (Call me by your name) - Lil Nas X Peaches - Justin Bieber Right On Time - Brandi Carlile Album dell'anno We Are - Jon Batiste Love For Sale - Lady Gaga & Tony Bennett Justice ( Triple Chucks Deluxe ) - Justin Bieber Planet her ( Deluxe ) - Doja Cat Happier Than Ever - Billie Eilish Back Of My Mind - H.E.R. Montero - Lil Nas X Sour - Olivia Rodrigo Evermore - Taylor Swift Donda - Kanye West

Miglior video musicale

vedi anche "Patria y Vida", ai Latin Grammy trionfa l'inno della protesta a Cuba Shot In The Dark – AC/DC Freedom - Jean Batiste Good For you - Olivia Rodrigo I Get A Kick Out Of You - Lady Gaga & Tony Bennet Peaches - Justin Bieber Montero (Call me by your name) - Lil Nas X Happier Than Ever - Billie Eilish Good 4 U - Olivia Rodrigo Disco dell'anno I Still Have Faith In You - ABBA Freedom - Jon Batiste I Get A Kick Out Of You - Lady Gaga & Tony Bennett Peaches - Justin Bieber Right On Time - Brandi Carlile Kiss Me More - Doja Cat featuring SZA Happier Than Ever - Billie Eilish Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X Drivers License - Olivia Rodrigo Leave The Door Open - Silk Sonic