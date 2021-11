Nessuna statuetta per i Måneskin, in lizza per la categoria ‘Favorite trending song’ con il loro singolo ‘Beggin’’. La premiazione, presentata dalla rapper Cardi B, si è tenuta a Los Angeles: ecco tutti gli artisti premiati

Megan Thee Stallion batte i Måneskin: niente statuetta agli American Music Awards per la band romana. I quattro musicisti - che si sono esibiti in una performance live - erano nominati nella categoria ‘Favorite trending song’, il premio alla canzone più virale dell’anno, in lizza con il singolo ‘Beggin’’, con cui si erano presentati a X Factor nel 2017. A vincere è stata ‘Body’ della rapper americana. Grande successo del fenomeno k-pop BTS: la boy band coreana vince i premi per artista dell’anno, miglior canzone pop e miglior band. Taylor Swift è la cantante femminile pop dell’anno, Ed Sheeran quello maschile. Ecco la lista di tutti i vincitori della premiazione, che si è tenuta ieri – domenica 21 novembre – al Microsoft Theatre di Los Angeles, con Cardi B nelle vesti di presentatrice.