Coldplay e BTS, esce il remix "My Universe (SUGA's Remix)"

Arriva il remix ufficiale del nuovo singolo dei Coldplay in collaborazione con i BTS. "My Universe (SUGA's Remix)" è nato da una conversazione a pranzo tra i membri dei due celebri gruppi musicali

La collaborazione tra Coldplay e BTS nel nuovo singolo “My Universe” - pubblicato lo scorso 24 settembre ed estratto dal nono album in studio della band britannica, “Music Of The Spheres” (15 ottobre 2021) – ha ora il suo primo remix ufficiale composto dal rapper della boy band sudcoreana SUGA. La canzone è già disponibile all’ascolto sulle maggiori piattaforme per lo streaming musicale e su YouTube dove, in meno di ventiquattro ore, ha già raccolto quasi 3,4 milioni di visualizzazioni.

Come è nato il remix di “My Universe” approfondimento Coldplay, un live esclusivo per presentare Music Of The Spheres È stato lo stesso rapper dei BTS SUGA – che ha firmato anche il remix – a raccontare ai fan qualche indiscrezione in più sulla nascita del ri-arrangiamento di “My Universe (SUGA’s Remix)”, con i Coldplay. La nuova canzone – che riduce i toni synth a favore di un ritmo house, più tropicale e leggero, è nata da una conversazione che i due gruppi hanno avuto durante un pranzo a New York City. “Sono entusiasta di poter lavorare insieme ai Coldplay, che ammiro sin da quando ero bambino, e onorato di far parte di questo remix” ha dichiarato il rapper e producer sudcoreano. La canzone originale, “My Universe” di Coldplay e BTS ha debuttato ufficialmente e internazionalmente, lo scorso 24 settembre, aggiudicandosi fin da subito un posto in cima alla più importante classifica di musica americana Billboard Hot 100. “My Universe” appare nel nono album in studio dei Coldplay, dal titolo “Music Of The Spheres”, al rilascio lo scorso venerdì 15 ottobre, come una delle tre collaborazioni ufficiali del progetto. La band britannica ha infatti duettato in compagnia della K-pop band dei BTS, ma anche con Selena Gomez in “Let Somebody Go” e accanto a We Are KING e Jacob Collier in “❤”.