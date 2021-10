Paul McCartney e Taylor Swift alla cerimonia Rock &Roll Hall of Fame

Il museo musicale a stelle e strisce ha annunciato quali saranno i (tantissimi) presentatori dell'edizione di quest'anno, attesa per il 30 ottobre presso il Rocket Mortgage Fieldhouse di Cleveland, in Ohio. Oltre alla cantautrice di “Evermore” e all’ex membro dei Beatles, presenzieranno Drew Barrymore, Dr. Dre, Angela Bassett, Christina Aguilera, Mickey Guyton, H.E.R. e Bryan Adams, chi come presentatore chi esibendosi. Sarà «un grande evento», ha detto John Skyes, presidente della Rock Hall Foundation

Dopo un'edizione 2020 sottotono e da remoto (causa pandemia, ovviamente), la cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame di quest'anno ha piani totalmente diversi: la missione è quella di strafare, per recuperare in qualche modo tutto ciò che ci siamo persi per colpa dell'emergenza sanitaria nei mesi scorsi.

Quindi si parla di un evento in presenza, innanzitutto. E che presenza! I più grandi nomi della musica e dello spettacolo sono stati chiamati a raccolta per celebrare l’ingresso nell’Olimpo sacro del rock ’n’ roll (quello che è il suo tempio in terra) di nuove divinità dal sound epico.



Nel 2020 la cerimonia è stata una miscellanea di discorsi registrati e mini-documentari sui musicisti eletti. Per quest’anno, invece, il nuovo show «sarà un ibrido tra performance live e quei piccoli documentari», dando il la (per dirla in musica) a «un grande evento». Queste sono state le parole espresse all'inizio del 2021 da John Skyes, quello che dal 2020 è il nuovo presidente della Rock and Roll Hall of Fame Foundation (il Presidente della Rock and Roll Hall of Fame rimane quello storico che l’ha praticamente fondata, ossia Greg Harris).

Per capire quanto importante sia per l'industria musicale il nome di John Skyes (da non confondere con il quasi omonimo chitarrista metallaro britannico John Sykes), basti pensare che stiamo parlando del cofondatore di MTV. Anche ex vicepresidente della EMI. Ecco.



E ora che sono state svelate le tantissime partecipazioni del mondo delle sette note, della settima arte e delle star in generale, possiamo dire che John Skyes non ha disatteso le sue promesse. Tutt'altro.



Già a partire dai nomi della musica eletti quest’anno, si poteva intuire che ne vedremo delle belle (e ne ascolteremo ancora di migliori).

Skyes ha dichiarato di trovarsi davanti alla classe più variegata di tutta la storia del museo statunitense che “rappresenta l’impegno costante della Hall of Fame per rendere omaggio a tutti gli artisti che hanno partecipato alla creazione del rock and roll e della cultura giovanile”.



Aspettando di goderci l'evento in pompa magna che si terrà il 30 ottobre, lecchiamoci i baffi scoprendo chi saranno i protagonisti della notte magica che si svolgerà a suon di rock ’n’ roll. E di tanta, tantissima “fame”.