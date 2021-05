Rock and Roll Hall of Fame 2021: eletti Foo Fighters e Tina Turner

Sono stati annunciati i candidati che quest’anno entreranno a fare parte dell’Olimpo della Rock & Roll Hall of Fame. Tra di loro tanti nomi celebri, tra cui spiccano, nella categoria “Performers”, quelli di Tina Turner, Jay-Z e dei Foo Fighters.

La cerimonia si svolgerà il 30 ottobre prossimo, nella Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland, in Ohio. Oltre alle già citate superstar tra i “Performers” saranno eletti anche i Go-Go’s e Todd Rundgren.

John Skyes, presidente della Rock and Roll Hall of Fame, ha asserito di essere davanti alla classe più variegata di tutta la storia del museo statunitense che “rappresenta l’impegno costante della Hall of Fame per rendere omaggio a tutti gli artisti che hanno partecipato alla creazione del rock and roll e della cultura giovanile”.