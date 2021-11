"Patria y Vida", ai Latin Grammy trionfa l'inno della protesta a Cuba

La premiazione di “Patria Y Vida”

Si aggiudica il premio di “Migliore Canzone dell’Anno” ai Latin Grammy 2021, il singolo “Patria Y Vida” diventato negli scorsi mesi un vero e proprio emblema rappresentativo delle proteste contro il Governo Cubano in favore della libertà di espressione. Non solo gli interpreti Descemer Bueno, Gente De Zona e Yotuel Romero, Maykel Osorbo ed El Funky, i conduttori Carlos Rivera, Ana Brenda Contreras e Roselyn Sanchez, hanno premiato nel corso della serata al MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, i compositori Yadam Gonzalez e Beatriz Luengo che hanno scelto di portare in musica un vero e proprio grido di riscatto alla repressione. Il singolo ha raggiunto la prima posizione anche nella categoria “Urban Song Of The Year”. Sul palco di Las Vegas tutti gli autori e interpreti di “Patria Y Vida”, capitanati dal cantante Descemer Bueno che ha ringraziato il pubblico con queste parole: “Questa è per il mio Paese, per la libertà di espressione e per quella dei cubani”. Yotuel ha invece dedicato la vittoria a Maykel Osorbo, il rapper cubano arrestato a inizio 2021 e per questo impossibilitato a prendere parte alla cerimonia cui l’intero gruppo ha presenziato in abito bianco, il colore simbolo della protesta.

Il significato di “Patria Y Vida”

Il brano “Patria Y Vida” è dedicato alla protesta cubana contro il regime oppressivo verso la libertà di espressione dei propri cittadini. Una risposta intenzionale e di pura sfida al motto di regime “Patria Y Muerte” che affolla i muri cubani dalla Rivoluzione di Fidel Castro del 1959 e che diventa ora un messaggio forte e chiaro lanciato dalla collaborazione tra il duo reggaeton Gente de Zona e Yotuel degli Orishas, il cantautore Descemer Bueno e i due rapper cubani Maykel Osorbo e El Funky tutti parte integrante del collettivo artistico dissidente dell'isola. “Patria y Vida” racconta infatti delle migliaia di giovani che quotidianamente sono costretti a lasciare la loro amata Terra in cerca di un futuro migliore, altrove, dove non ci sia intolleranza ideologica e povertà.