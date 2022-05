Charlene di Monaco rilancia l'abito di jeans. FOTO

Dopo la prima uscita pubblica insieme al marito Alberto II, in occasione della premiazione dell’E-Prix della Formula E, con i gemelli Jacques e Gabriella, Charlene è tornata ad apparire con la famiglia per il Sainte Devote Rugby Tournament. Gli occhi dei fotografi puntano anche al suo look, sempre molto chic. La principessa ha indossato un abito lungo in jeans con cintura tono su tono a segnarle la vita, rilanciando così un evergreen della primavera estate. Nella gallery alcuni modelli must have a cui ispirarsi