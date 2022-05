Valentino, lo stilista compie 90 anni: la storia e gli abiti iconici

3/19 ©LaPresse

Ed è proprio in Francia che tutto prende forma: Valentino negli anni Cinquanta lavora nella casa di moda di Jean Dessès e nell’atelier di Guy Laroche. Come racconta molti anni dopo, in quel periodo vince il prestigioso concorso Iws insieme a Karl Lagerfeld e Yves Saint Laurent, ma non entra nell’atelier di Balenciaga perché le protuberanze tipiche dello stile della maison proprio non riesce a disegnarle

Valentino riporta l'Alta Moda nella capitale: "Roma è dove tutto inizia"