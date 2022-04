“Roma è dove tutto inizia, la vita, le persone, le nostre storie e le nostre identità risiedono qui. Apparteniamo a questo luogo tanto quanto esso appartiene al mondo e a Valentino.”



E’ con queste parole che Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, annuncia il ritorno a Roma dell’Haute Couture. Lì dove tutto ebbe inizio e precisamente in quella piazza Mignanelli dove affaccia la storica sede della Maison, che insieme a Trinità dei Monti, sarà la cornice della sfilata in programma il prossimo 8 luglio. Un omaggio quindi alle proprie radici, alla città da sempre fonte di ispirazione di Valentino, con la sua grande bellezza ma anche con la sua libertà e la sua tolleranza, valori cari a Pierpaolo Piccioli che già nel 2020, in piena pandemia, l’aveva scelta portando la sua Haute Couture negli Studi di Cinecittà.

Ma piazza Mignanelli è già stato il palcoscenico di una sfilata di Valentino. Era il 2015, l'anno del 'Mirabilia Romae', l'evento durante il quale Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri presentarono una delle ultime collezioni disegnate insieme, occasione anche per inaugurare la grande boutique di piazza di Spagna.

Valentino e Roma Capitale insieme per un evento unico

Lo show del prossimo 8 luglio nasce in collaborazione con Roma Capitale. Con questo grande evento, ha commentato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma “Roma riscopre la sua natura vocazione di capitale dello Stato.”

“Vorrei ringraziare la Maison Valentino per il suo ritorno a Roma con una sfilata che si annuncia essere unica.” Ha dichiaro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Con le sue meraviglie architettoniche e artistiche, questa città è il luogo migliore per ospitare lo stile della Maison de Couture Italiana, fondata a Roma e che ha trasmesso i valori italiani in tutto il mondo. Con questo grande evento, Roma torna al centro della scena della moda internazionale.”