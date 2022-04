1/20 ©Getty

Intramontabile e perfetto per la stagione in corso, il chiodo è il capospalla che non può mancare nel guardaroba per un look sempre trendy e mai scontato. Leggermente oversize quello indossato da Gabrielle Caunesil nella foto in occasione della Milan Fashion Week 2022/2023

Moda, gonne a pieghe: 10 look per la Primavera Estate 2022