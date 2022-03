6/11 ©Getty

Da quel momneto inizia a sfilare per i più grandi marchi della moda, Tom Ford, Diane von Fürstenberg, Tommy Hilfiger, Moschino, Balmain, e Marc Jacobs, a Londra per Topshop Unique, Burberry e Giles e a Milano per Philipp Plein, Moschino, Missoni, e Bottega Veneta, per citare i primi nomi per cui lavora.